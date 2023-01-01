Власти непризнанного Косово хотят значительно увеличить численность солдат и военной техники НАТО.

Об этом в интервью изданию Die Welt заявил премьер самопровозглашенной республики Альбин Курти.

По его словам, таким образом будет повышен уровень безопасности в Приштине и во всем регионе Западных Балкан. Собеседник издания подчеркнул, что в настоящее время увеличивает расходы на оборону и число своих солдат и резервистов.

"Увеличение числа солдат в миротворческих силах НАТО KFOR (международные силы под руководством альянса, отвечающие за обеспечение стабильности в Косово - Ред.) поддержит наши оборонительные усилия", - добавил Курти.

Напомним, в начале декабря сотни силовиков Косово вторглись на бронетехнике в населенные сербами районы. По сообщениям сербских СМИ, премьер-министр непризнанного Косово Альбин Курти таким способом "перешел к финальной стадии оккупации севера Косово и Метохии".

Белград в ответ заявил, что готов вмешаться в случае силовой акции властей Косово против косовских сербов. Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко сказал, что ситуация в Косово "очень опасная" и находится на грани горячей фазы противостояния.

А бывший госсекретарь Министерства иностранных дел Сербии Неманья Старович отметил, что ситуация в Косово приближается к точке невозврата.

Как писала "Страна", 27 декабря армия Сербии была приведена в боевую готовность, появилось видео переброски техники к границе с Косово.

30 декабря президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия сумела избежать полномасштабного конфликта в Косово, который мог бы закончиться "катастрофой с НАТО". По его словам, сербским властям удалось предотвратить отправку Приштиной сил на север Косово и Метохии, населенный этническими сербами.