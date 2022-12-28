Президент Сербии Александар Вучич обратился к сербам в Косово и Метохии с просьбой демонтировать баррикады.

Об этом сообщил на пресс-конференции глава Канцелярии по Косову и Метохии при сербском правительстве Петар Петкович.

Петкович отметил во время пресс-конференции, что Вучич более двух часов беседовал с косовскими сербами близ границы Сербии с Косово.

По словам Вучича, от США и ЕС получены гарантии, что никого из сербов, участвовавших в протестах, не будут преследовать или задерживать.

США и ЕС в среду выпустили совместное заявление, в котором выражали обеспокоенность ситуацией и призывали всех проявлять сдержанность. В частности, в нем было сказано, что США готовы поддерживать работу Европейского союза в крае через его миссию по обеспечению правопорядка в Косово (EULEX).

EULEX, отмечалось в документе, "в соответствии со своим мандатом будет и впредь внимательно следить за всеми расследованиями и последующими судебными разбирательствами, чтобы способствовать уважению прав человека". Это, по словам представителей ЕС и США, включает, в частности, "гарантии справедливого судебного разбирательства, а также защиту и равное обращение с представителями меньшинств в Косово".

Ранее мы сообщали, что вооруженные силы Сербии на границе с Косово привели в боевую готовность.

А Белград заявил, что готов вмешаться в случае силовой акции властей Косово против косовских сербов.