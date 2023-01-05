"Глава" "ДНР" Денис Пушилин высказался по поводу указания президента РФ Владимира Путина объявить рождественское перемирие и заявил, что "ни о каком перемирии не может идти речи".

Об этом Пушилин написал в своем Telegram.

"Решение касается прекращения инициативного огня или наступательных действий с нашей стороны. Но это не значит, что мы не будем отвечать на провокации противника. Или дадим хоть какой-то шанс врагу улучшить свои позиции на линии соприкосновения", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина не будет вести никаких переговоров с Россией о рождественском перемирии.

Также мы писали, что президент США Джо Байден определил причину инициативы о перемирии на Рождество и заявил, что этим решением президент России Владимир Путин "пытается найти немного кислорода".

Война в Украине продолжается уже 316-й день. "Страна" следит за новостями 5 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 315-го дня войны. В ГУР Минобороны сообщили, что РФ готовится к новому массированному удару по Украине. В оперкомандовании "Юг" конкретизировали, что следующую ракетную атаку Россия может провести в районе православного Рождества. Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что весной Украина планирует серьезное наступление. Он спрогнозировал, что боевые действия в марте будут "самыми жаркими".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.