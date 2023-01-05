Министерство обороны РФ заявило, что "в соответствии с поручением президента в войска отданы указания ввести на 36 часов с 12.00 6 января до 24.00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон".

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 5 января.

В заявлении говорится, что "перемирие" позволит дать возможность всем желающим посетить службы в рождественский Сочельник, а также в день Рождества.

Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести на Рождество "режим прекращения огня".

В то же время украинская власть ответила отказом на одностороннее решение Москвы.

Как писала "Страна", объявленное президентом РФ Владимиром Путиным в одностороннем порядке рождественское перемирие является демонстративным пиар-ходом.

Война в Украине продолжается уже 316-й день. "Страна" следит за новостями 5 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 315-го дня войны. В ГУР Минобороны сообщили, что РФ готовится к новому массированному удару по Украине. В оперкомандовании "Юг" конкретизировали, что следующую ракетную атаку Россия может провести в районе православного Рождества. Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что весной Украина планирует серьезное наступление. Он спрогнозировал, что боевые действия в марте будут "самыми жаркими".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.