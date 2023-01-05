Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным в одностороннем порядке рождественское перемирие - это демонстративный пиар-ход.

Об этом пишет телеграм-канал "Политика Страны".

Поскольку заявление о прекращении огня прозвучало не только после обращения патриарха Кирилла, но и общения Путина с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, который как раз и предложил главе Кремля объявить перемирие в одностороннем порядке, то вновь появились версии о подготовке неких масштабных договорённостей насчет переговоров о прекращении боевых действий в Украине.

Но на самом деле, скорее всего, инициатива Путина - очередной его пиар-ход, который ставит цель показать миру (и конкретно Эрдогану), что он настроен на прекращение огня, однако Украина этого не хочет. На Банковой уже заявили, что это предложение - циничная ловушка, из чего можно заключить, что ВСУ никаких перемирий объявлять не будут.

"А так как односторонних перемирий в природе не бывает, то и никакого перемирия на Рождество в реальности не будет. Россия заявит, что "мы были готовы, но Украина перемирие сорвала", и бои продолжатся по всей линии фронта как и прежде", - резюмирует телеграм-канал.