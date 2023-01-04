Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов, который анонсировал весной серьезное наступление ВСУ и жаркие бои в марте, заявил, что президент РФ Владимир Путин болен раком и умрет очень быстро, но уже после победы Украины в войне с Россией.

Об этом он сказал в интервью ABC News.

"Он болеет уже очень давно, я уверен, что имеет рак. Я думаю, что он умрет очень быстро. Я надеюсь, что очень скоро", – заявил Буданов.

Глава украинской разведки сказал, что он не думает над тем, действительно ли болеет Путин. По словам Буданова, он точно знает, что у российского диктатора рак: "Мы просто знаем это".

На уточняющий вопрос, получали ли в ГУР эту информацию от источников близких к Путину, Буданов ответил: "Да".

Он считает, что российский диктатор умрет уже после победы в войне с Россией: "Эта война должна закончиться до его смерти... Мы ее выиграем в 2023 году".

По мнению главы ГУР, после смерти Путина в России произойдет смена власти и "не стоит бояться ее трансформации, поскольку это пойдет только на пользу всему миру".

Впрочем, по словам Буданова, у Путина есть как минимум три двойника. У них разные повадки, разные манеры, разные походки, иногда даже разный рост, если хорошо присмотреться, отметил Буданов.

Как писала "Страна", в июле директор ЦРУ Уильям Бернс заявлял, что управление не располагает доказательствами того, что президент России Владимир Путин психически или физически истощен. Или вообще болен. "Ходит много слухов о здоровье президента Путина, и, насколько мы можем судить, он слишком здоров", - сказал глава ЦРУ.

Также о предполагаемых болезнях Путина высказывался Владимир Зеленский. Президент Украины заявлял, что разговоры об этом "болтовня и не очень интересно".

В то же время приближенный к Путину режиссер Оливер Стоун считает, что у президента РФ рак. Поэтому Путин напал на Украину.