Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что весной Украина планирует серьезное наступление и сказал, что боевые действия в марте будут "самыми жаркими".

Об этом он сказал в интервью ABC News.

"Это будет происходить по всей Украине, от Крыма до Донбасса. Наша цель, и мы ее достигнем - это возвращение к границам 1991 года, в которых Украина признана всеми субъектами международного права", - сказал Буданов.

Напомним, ранее в ГУР Минобороны заявили, что знают все места хранения ядерного оружия в РФ и отслеживают его перемещение.

Также в ГУР Минобороны сообщали, что Россия не планирует заканчивать войну в Украины и будет пытаться проводить новые наступления на фронте в 2023-м году.

Также мы рассказали, что Кирилл Буданов дал свой прогноз развития военной ситуации в 2023 году.

Тем временем война в Украине продолжается уже 315-й день. "Страна" следит за новостями 4 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 314-го дня войны. По данным украинского Генштаба, противник в основном наступает на Бахмутском направлении. В районе Авдеевки и Лимана он пытается улучшить тактическое положение. На Новопавловском направлении (Угледар - Великая Новоселка) усиливает свою группировку. Также тяжелые бои ведутся на рубеже Сватово - Кременная и в направлении Лисичанска.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.