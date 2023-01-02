Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что взрывы на территории России будут происходить все чаще и глубже. При этом он не стал возлагать ответственность за них на Украину.

Об этом он сказал в интервью ABC News.

На вопрос о взрывах в Крыму он ответил, что полуостров — это часть Украины, а на своей территории украинские военные могут применять любое оружие.

Напомним, что 29 декабря произошли взрывы на российском аэродроме в Энгельсе в 650 км от границы с Украиной. В результате были повреждены самолеты, транспортные средства, есть погибшие среди личного состава.

Война в Украине продолжается уже 313-й день. "Страна" следит за новостями 2 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 312-го дня войны . В новогоднюю ночь по Украине РФ выпустила 45 беспилотников "Шахид", все они были сбиты. Большая часть - над Киевом и областью. В Херсоне всю ночь были удары, задевшие детскую областную больницу. Пострадали двое детей.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.