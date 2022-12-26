В украинской разведке считают, что Украина вернет Крым комбинированным путем - военной силой и дипломатией.

Об этом заявил глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов в интервью "Лиге".

"Но без силы ничего не будет. Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", - сказал он.

Он также не согласился с теми, кто считает Крым "красной линией".

"У меня противоположное мнение. Мы вернем назад все утраченные территории", - заявил Буданов.

Напомним, ранее сообщалось о намерении Москвы защищать сухопутный коридор в Крым. В частности, подкрепления перебрасывают в Мелитополь, а также заявляют о развертывании трёх мотострелковых дивизий в Херсонской и Запорожской областях.

Также недавно Зеленский ответил на вопрос, когда он собирается отдохнуть в Крыму.

Кроме того, мы писали, что, по данным западных СМИ, попытка Украины вернуть Крым будет трудной, кровавой и ее вряд ли поддержат на Западе.

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