Глава украинской разведки считает, что Крым можно вернуть комбинированным путем
В украинской разведке считают, что Украина вернет Крым комбинированным путем - военной силой и дипломатией.
Об этом заявил глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов в интервью "Лиге".
"Но без силы ничего не будет. Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", - сказал он.
Он также не согласился с теми, кто считает Крым "красной линией".
"У меня противоположное мнение. Мы вернем назад все утраченные территории", - заявил Буданов.
Напомним, ранее сообщалось о намерении Москвы защищать сухопутный коридор в Крым. В частности, подкрепления перебрасывают в Мелитополь, а также заявляют о развертывании трёх мотострелковых дивизий в Херсонской и Запорожской областях.
Также недавно Зеленский ответил на вопрос, когда он собирается отдохнуть в Крыму.
Кроме того, мы писали, что, по данным западных СМИ, попытка Украины вернуть Крым будет трудной, кровавой и ее вряд ли поддержат на Западе.
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