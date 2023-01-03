Президент Украины Владимир Зеленский, во вторник, 3 января, провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Валерий Залужный (главнокомандующий ВСУ - Ред.) доложил об обстановке по основным направлениям фронта. О возможных шагах агрессора в ближайший период говорилось в докладе Кирилла Буданова (главы ГУР Минобороны - Ред.). Еще и еще раз проработали вопросы обеспечения нашей армии техникой и боеприпасами. Отдельно обсудили денежное довольствие и премирование военнослужащих", - написал Владимир Зеленский.

Напомним, вчера Зеленский предупредил украинцев о новых длительных атаках России иранскими дронами.

Война в Украине продолжается уже 314-й день. "Страна" следит за новостями 3 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 313-го дня войны. В российском тылу возросла активность украинских беспилотников, хотя Киев их не комментирует. Также получила развитие история о прилете по неподконтрольной Украине Макеевке в новогоднюю ночь. Украинская и российская сторона назвали данные по потерям. На востоке продолжаются бои в районе Бахмута в Донецкой и за контроль над трассой Р66 в Луганской области.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.