Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела первый в этому году телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом она сообщила в своем Твиттер-аккаунте.

"В 1-м в новом году звонке президенту Владимиру Зеленскому я передала украинскому народу свою искреннюю поддержку и наилучшие пожелания в 2023 году", - написала Урсула фон дер Ляйен .

Она заявила, что Евросоюз будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия профинансирует около 30 миллионов светодиодных лампочек для Украины.

Кроме того, мы писали, что Еврокомиссия выплатила Украине 500 миллионов евро макрофинансовой помощи

Также сообщалось, что главы 27 стран Евросоюза вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским 3 февраля проведут саммит. Однако, где он состоится, пока не известно.

"Страна" следит за новостями 2 января в своем онлайне.

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