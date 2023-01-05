Президент России Владимир Путин "пытается найти немного кислорода", установив 36-часовое прекращение огня в Украине на Рождество.

Об этом заявил в четверг, 5 января, журналистам в Белом доме президент США Джо Байден, отвечая на вопрос о предложении Москвы о перемирии, пишет Reuters.

"Путин был готов бомбить больницы, детские сады и церкви 25 декабря и в первый день Нового года. Я думаю, что он пытается найти для себя немного кислорода", - сказал Байден.

Напомним, в четверг, 5 января, Министерство обороны РФ заявило, что "в соответствии с поручением президента в войска отданы указания ввести на 36 часов с 12.00 6 января до 24.00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон".

В то же время украинская власть ответила отказом на одностороннее решение Москвы.

Также "Страна" рассказывала, что правительство Германии "приняло к сведению" инициативу РФ о прекращении огня на Рождество.

Война в Украине продолжается уже 316-й день. "Страна" следит за новостями 5 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 315-го дня войны. В ГУР Минобороны сообщили, что РФ готовится к новому массированному удару по Украине. В оперкомандовании "Юг" конкретизировали, что следующую ракетную атаку Россия может провести в районе православного Рождества. Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что весной Украина планирует серьезное наступление. Он спрогнозировал, что боевые действия в марте будут "самыми жаркими".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.