Правительство Германии "приняло к сведению" инициативу РФ о прекращении огня на Рождество.

Об этом пишет Welt.

"Мы приняли к сведению это объявление. Любое прекращение боевых действий способствует сохранению человеческих жизней. Как и прежде, Россия должна полностью вывести войска из Украины, и таким образом эта война может быть закончена в любой момент. К этому мы и призываем Россию", – говорится в комментарии представителя немецкого правительства.

Напомним, в четверг, 5 января, президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести на Рождество "режим прекращения огня".

В то же время украинская власть ответила отказом на одностороннее решение Москвы.

Война в Украине продолжается уже 316-й день. "Страна" следит за новостями 5 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 315-го дня войны. В ГУР Минобороны сообщили, что РФ готовится к новому массированному удару по Украине. В оперкомандовании "Юг" конкретизировали, что следующую ракетную атаку Россия может провести в районе православного Рождества. Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что весной Украина планирует серьезное наступление. Он спрогнозировал, что боевые действия в марте будут "самыми жаркими".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.