Украина не будет вести никаких переговоров с Россией о рождественском перемирии.

Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в эфире "24 канала".

"Давайте будем говорить на практическом языке. А кому они это перемирие предлагают? Самим себе? Есть простое решение: забирают свои чемоданы, забирают свой хлам и отправляются себе в Россию. Точка. Никаких переговоров с ними... Этот поп их придумал какую-то дату. К нам это не имеет никакого отношения", - сказал Данилов.

Он добавил, что Украина будет делать на своей земле все, что посчитает нужным.

"Прикрываться какими-то праздниками христианскими, они здесь при чем? Где религия и где попы?... Какая-то сумасшедшая страна", - заявил секретарь СНБО.

Напомним, в четверг, 5 января, Патриарх РПЦ Кирилл призвал установить в Украине рождественское перемирие на полтора дня - с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

А советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал этот призыв "циничной ловушкой" и "элементом пропаганды".

Тем временем президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести на Рождество "режим прекращения огня".

Война в Украине продолжается уже 316-й день. "Страна" следит за новостями 5 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 315-го дня войны. В ГУР Минобороны сообщили, что РФ готовится к новому массированному удару по Украине. В оперкомандовании "Юг" конкретизировали, что следующую ракетную атаку Россия может провести в районе православного Рождества. Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что весной Украина планирует серьезное наступление. Он спрогнозировал, что боевые действия в марте будут "самыми жаркими".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.