В Кремле сомневаются, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя предложенное Россией рождественское перемирие, выражал позицию Владимира Зеленского.

Об этом заявил агентству "Интерфакс" пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Нам трудно судить, выражает ли Подоляк мнение президента Украины", - сказал Песков.

Напомним, патриарх РПЦ Кирилл призвал установить в Украине рождественское перемирие на полтора дня - с 12:00 6 января до 24:00 7 января, чтобы православные люди могли посетить службы в рождественский сочельник и в день Рождества Христова.

Вскоре Путин поручил министру обороны Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в Украине.

Подоляк назвал этот призыв к перемирию "циничной ловушкой" и "элементом пропаганды".

"РПЦ не является авторитетом для глобального православия и выступает только как пропагандист войны. РПЦ призвала к геноциду украинцев, поощряла массовые убийства и настаивает на еще большей милитаризации России. Поэтому заявление РПЦ о "рождественском перемирии" – циничная ловушка и элемент пропаганды", - написал Подоляк в Твиттере.