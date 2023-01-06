Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху мог бы стать эффективным посредником между Москвой и Киевом.

Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью израильскому телеканалу I24news.

"У меня нет сомнений в том, что Нетаньяху может быть эффективным посредником, поскольку он точно понимает, что представляют собой современные войны и в чем заключается суть посредничества в таких условиях", – сказал Подоляк.

Ранее новый глава МИД Израиля Эли Коэн провел телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым, и посол Украины в Тель-Авиве Евгений Корнийчук заявил, что этот разговор представляет собой изменение в политике Израиля.

Война в Украине продолжается уже 316-й день. "Страна" следит за новостями 5 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 315-го дня войны. В ГУР Минобороны сообщили, что РФ готовится к новому массированному удару по Украине. В оперкомандовании "Юг" конкретизировали, что следующую ракетную атаку Россия может провести в районе православного Рождества. Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что весной Украина планирует серьезное наступление. Он спрогнозировал, что боевые действия в марте будут "самыми жаркими".

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