Госсекретарь США Энтони Блинкен во время разговора в понедельник, 2 января, попросил главу МИД Израиля Эли Коэна передать послание министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

Об этом сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на собственный дипломатический источник.

По данным издания, такую просьбу Блинкен озвучил во время своего недавнего разговора с Коэном.

"Коэн разговаривал со своим российским коллегой Сергеем Лавровым во вторник днем и передал сообщения. Израильский чиновник не стал раскрывать, что это были за сообщения американцев", – говорится в публикации.

Ни в израильских, ни в американских пресс-релизах о беседе высокопоставленных дипломатов не упоминалось обсуждение войны в Украине.

Израильский чиновник заявил, что Блинкен знал о запланированном разговоре Коэна с Лавровым еще до того, как побеседовал с израильтянином. А звонок к Коэну запросили россияне, сообщил израильский чиновник The Times of Israel.

В издании добавили, что выступая перед израильскими дипломатами в понедельник, Коэн сообщил, что во вторник поговорит с Лавровым. О каком-либо запланированном телефонном разговоре со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой он не упомянул. Однако около полудня 3 января Израиль запросил телефонный разговор с Кулебой.

Ранее "Страна" писала, что канцлер ФРГ Олаф Шольц периодически общается с президентом России Владимиром Путиным об Украине напрямую.

Между тем война в Украине продолжается уже 314-й день. "Страна" следит за новостями 3 января в своем онлайне.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.