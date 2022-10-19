Миру нельзя оставаться без руководства США, заявил госсекретарь Энтони Блинкен во время выступления в Стэнфордском университете, чья трансляция размещена на официальном сайте Государственного департамента.

Выступление, на котором студенты и сотрудники университета могли задать и свои вопросы, вела бывший государственный секретарь США Кондолиза Райс, которая возглавляет местный институт Гувера.

"Аспект соперничества находится в центре внимания, потому что, как я уже сказал, по крайней мере, с нашей точки зрения, это соревнование за то, чтобы сформировать то, что будет дальше после окончания холодной войны. На что это [будет] похоже? Чьи ценности будут отражены в том, что мы делаем? И, по крайней мере, с нашей точки зрения, у нас есть основной выбор, потому что мы обнаруживаем - и я думаю, что это было очевидно в течение - особенно в период после Второй мировой войны - мир сам себя не организует", сказал Блинкен.

"Для Соединенных Штатов выбор таков: если мы не будем участвовать в организации, если мы не возьмем на себя руководящую роль в этом, тогда одно из двух: либо кто-то другой, и это вполне может быть Китаем, а там, опять же, наверное, не так, чтобы в полной мере отражались наши интересы и ценности; или, может быть, так же плохо, что никто этого не делает, и тогда у вас есть тенденция иметь [пустые места], которые заполняются плохими вещами, прежде чем они заполнятся хорошими вещами", добавил государственный секретарь США.

Ранее "Страна" сообщала, что ровно 155 лет назад Россия уступила США Аляску. В пятницу 18 октября 1867 года Аляска официально была передана Российской империей США. Москва уступила территорию за 7,2 миллиона долларов золотом.

Слово "продажа" в отношении соглашения не употреблялось, в официальных документах это называлось "уступкой", что оставило пространство для фантазий о том, что срок уступки не определен.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен пообещал, что США помогут Украине вернуть все оккупированные территории.