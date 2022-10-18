Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью для документального фильма о первом годе президентства Джо Байдена признал, что падение афганского режима стало неожиданностью для нынешней американской администрации, а лично он исходил из того, что в Кабуле сохранятся условия для внушительного дипломатического присутствия США.

"Я искренне считал, что у нас будет уверенное посольское присутствие в Кабуле совершенно точно в течение (2021) года и в значительной части следующего года. Все, что мы делали и планировали, опиралось на такие ожидания", - сказал он.

Фильм "Год первый: политическая одиссея" описывает фиаско ухода из Афганистана как одну из главных неудач начала правления Байдена - наряду с неожиданным всплеском коронавируса.

"Страна" подробно писала о последствиях для мира от афганского фиаско.

Напомним, еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину конгрессмен-республиканец Тед Бадд обратился к госсекретарю США Энтони Блинкену с письмом, в котором опасается, не повторится на Украине ли ситуация с эвакуацией американцев из Кабула, которая обернулась массовой гибелью людей.

Напомним, 15 августа 2021 года бойцы афганского движения "Талибан" вошли в столичный город Кабул, а после захватили всю страну, а США вывели оттуда свои войска.

Тем временем война в Украине продолжается уже 237-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 18 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 236-го дня войны. РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. На Киев были нацелены дроны-камикадзе, удар пришелся на центр города, в том числе, по жилому дому на улице Жилянской, там погибли люди. Минск сделал новые заявления о вероятном конфликте с Украиной. В минобороны Беларуси заявили, что "оставляют за собой право применения превентивных мер стратегического сдерживания для недопущения нападения".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях в Украине и разбирается, что они означают.