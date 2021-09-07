В Верховной Раде на 8 сентября анонсировали внеочередное заседание. Там будут уже в третий раз после Евромайдана голосовать за обращение к Конгрессу США.

Цель - просьба о предоставлении Украине статуса главного союзника США вне НАТО (MNNA).

Этот статус имеют несколько стран в мире, включая и Афганистан, который американцы сдали талибам, второпях оттуда бежав. То есть ничего особо он не гарантирует.

И, к слову сказать, скорее всего завтрашнее голосование Рада провалит. Но не по каким-то идейным соображениям, а в силу того, что инициатором обращения стали депутаты от партии Порошенко и "слуги народа" не хотят отдавать им лавры "главных евроатлантистов". Кроме того, не исключено, что на стоп попросили поставить вопрос и сами американцы, которые не намерены давать никаких статусов Украине (чтоб не напрягать отношения с Россией), но и не хотят, чтоб вокруг Байдена в США раздували очередную зраду из-за отсутствия его реакции на обращение Украины.

"Страна" рассказывает, о чем идет речь в документе, как Вашингтон дважды отказывал Киеву в таком статусе и что он вообще означает.

Суть постановления о статусе главного союзника вне НАТО

Вчера нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что Рада скоро рассмотрит его проект обращения о предоставлении Украине статуса главного союзника Штатов вне НАТО. На тот момент в парламенте шел сбор подписей за него.

Обращение начинается с тезисов про российскую агрессию. В нем приводится ссылка на Будапештский меморандум и педалируется "угроза каждому европейцу".

"Нахождение Украины в "серой зоне" международной безопасности, нарушение Российской Федерацией действующих международных законодательных актов угрожает каждому европейцу, а учитывая ядерный шантаж руководства РФ - и всему миру.

Такая угроза будет оставаться до момента установления новых правил, усиленных волей наций и правительств свободного мира.

Важной составляющей ответа на такой глобальный вызов может быть углубление двустороннего партнерства между Украиной и США", - говорится в постановлении.

Сегодня у спикера Дмитрия Разумкова подтвердили, что на среду, 8 сентября, созывают внеочередное заседание по этому вопросу.

Чем завершилась попытки №1 и 2

Первый раз Украина просила этот статус семь лет назад, в разгар боевых действий на Донбассе.

Барак Обама официально отказал Украине 19 сентября 2014 года. А вскоре такой статус получил Тунис.

Тогдашний президент Петр Порошенко, комментируя решение американского коллеги, сказал следующее.

"Барак Обама сказал: "Нет", поскольку у нас уже есть специальный статус. Уровень взаимодействия между США и Украиной по вопросам безопасности и обороны (сейчас) намного выше, чем того требует статус основного союзника вне НАТО", - заявил Порошенко в интервью CNN.

20 января 2017 года в должность президента вступил Дональд Трамп. Спустя два месяца в Верховной Раде решили повторить попытку.

Постановление в парламенте приняли 22 марта 2017 года.

Авторами выступали: Олег Ляшко, Максим Бурбак, Анна Гопко, Игорь Грынив, Игорь Мосийчук, Владимир Арьев, Светлана Залищук и другие.

Документ собрал 242 "за". Основные голоса отдали Блок Петро Порошенко и "Народный фронт". Единственная фракция, которая в полном составе не поддержала прошение - "Оппозиционный блок".

"В соответствии с духом и буквой Будапештского меморандума, а также в развитие стратегического партнерства между нашими государствами обращаемся к США с просьбой рассмотреть вопрос о заключении с Украиной оборонного соглашения и предоставления Украине статуса Основного союзника вне НАТО", - говорится в постановлении 2017 года.

В обращении высказывалась уверенность в том, что предоставление Украине такого статуса будет иметь огромное влияние на прекращение российской агрессии против Украины, сдерживание агрессора и предотвращение разжигания войны в Европе.

Однако не предоставил Украине статус основного союзника США вне НАТО и президент Дональд Трамп.

Что означает статус главного союзника и кто его имеет

Разъяснение, что означает статус главного союзника США вне НАТО, опубликовано на сайте Госдепартамента США.

Статус Major Non-NATO Ally предоставляет иностранным партнерам преимущества в сфере военных поставок и сотрудничества в области безопасности.

При этом, никаких обязательств перед странами-партнерами американцы не несут.

"Хотя статус MNNA предоставляет военные и экономические привилегии, он не влечет за собой каких-либо обязательств в отношении безопасности перед указанной страной", - прямо говорится на сайте ведомства.

Также идет перечисление привилегий, которые получает союзник.

1. Право ссуды на покупку материалов или оборудования для совместных исследований, разработок, испытаний. То есть покупать оружие в США можно в кредит.

2. Право размещать на своей территории имущество военного резерва США вне территории американских военных баз. То есть на складах ВСУ.

3. Партнер может заключать соглашения с Соединенными Штатами о совместной организации обучения. Но только за деньги: "если финансовые договоренности являются взаимными и предусматривают возмещение всех прямых затрат США".

4. Союзник может претендовать на военные излишки армии США. Но здесь два ограничения. Первое - их дадут не обязательно, а по усмотрению американцев. Второе - получатель излишков должен быть расположен на южном или юго-восточном фланге НАТО.

То есть Украина, расположенная к Западу от Альянса, не подпадает под этот пункт.

5. Союзник может подавать заявку на поставки боеприпасов из обедненного урана. Это токсичный тяжелый металл, но ядерным оружием он не является.

6. Имеет право заключать соглашения с Пентагоном для совместных научно-исследовательских проектов.

7. Компании стран-союзников могут претендовать на подряды Пентагона за пределами США.

8. Страны-союзники могут закупать противоминные устройства и другое оборудование для антитеррора.

Если сравнить, что Украина имеет сегодня, то разница будет не столь уж велика. Киев сможет закупать оружие у Вашингтона не только за деньги, выделяемые в помощь Украине, но и брать под это в долг. В остальном сотрудничество и так идет по всем указанным направлениям.

Кто сегодня союзник США?

В настоящее время 18 стран имеют статус MNNA:

Афганистан, Аргентина, Австралия, Бахрейн, Бразилия, Египет, Израиль, Япония, Иордания, Южная Корея, Кувейт, Марокко, Новая Зеландия, Пакистан, Филиппины, Таиланд, Тунис, Тайвань, который статуса не имеет официально, но имеет фактически.

Как видим, в списке самые разные государства - как предельно милитаризированные вроде Израиля, так и относительно мирные вроде Новой Зеландии или Туниса. Но все их объединяет то, что они не являются членами НАТО, поскольку не граничат с Альянсом.

Украина же имеет с ним общую границу на западе.

Но обращает на себя внимание в этом списке, конечно, Афганистан. Который американцы недавно бросили на растерзание "Талибану", лишив местную армию поддержки.

При этом Афганистан входил в юго-восточный фланг НАТО, и туда можно было поставлять излишки американского оружия. Украина же под этот критерий не подпадает.

Но главное - что ни перед кем из перечисленных США никаких официальных обязательств не несут. Статус основного союзника лишь дает возможность претендовать на определенные поблажки со стороны Вашингтона. А давать их или нет - Белый дом в каждом случае решает отдельно.

"Нас не поймут партнеры"

Как видим, предыдущие воззвания к Америке Рада поддерживала. Но в этот раз что-то может пойти не так.

После того, как стало известно о внеочередном заседании, посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что инициатива эта вредная.

Она напомнила, что статус MNNA дается лишь тем странам, кто не планирует вступать в Альянс или не может сделать это по географическим причинам - как, например, Япония или Австралия. А с Америкой у нас, мол, и так стратегическое партнерство.

Учитывая, что Маркарова - с одной стороны ставленник команды Зеленского, а с другой - человек, принятый на Западе, то можно быть уверенным, что инициатива Гончаренко не будет поддержана ни Банковой, ни американцами.

То есть скорее всего завтра в зале за нее не проголосуют.

Информацию о том, что "слуги" не поддержат воззвание к Америке, подтвердила "Стране" нардеп Ирина Верещук.

"Сейчас многие СМИ публикуют подписные листы за проведения данного заседания (их подписали в том числе все руководство "Слуг народа" - Ред.). Там стоит дата 1.06.2021, когда не было ничего известно о визите президента в США. А сегодня сентябрь 2021. Поэтому считаю неуместным проведения такого внеочередного заседания и, конечно, голосовать "за" не буду. Даст ли голоса "Слуга народа" ? Нет, конечно, на даст, потому что это нерационально и не прагматично обращаться за тем, что ограничивает нам доступ к технологиям и возможностям. Я действительно выступала за статус союзника США вне НАТО до поездки президента. Президент в Вашингтоне подписал стратегически рамочное оборонное соглашение, оно шире, чем возможности, которые предоставляет статус", — заявила Верещук.

Также она объяснила, почему обращаться за статусом, по ее мнению, нелогично и неправильно.

"Нас не поймут наши партнёры. У нас есть оборонное соглашение и оно более, чем достаточно на данном этапе нашей трансформации. Нам, дай Бог, чтобы мы это выполнили и наполнили содержанием. Основной союзник вне НАТО не даёт заявку вступление в НАТО, а это соглашение как раз направлено на вступление. Наоборот, нужно сейчас поддерживать это соглашение, а не заниматься политиканством",— сообщила депутат.

Отметим, что появилась также целая серия заявлений экспертов близких к Банковой, в которых доказывается "вредительский" характер инициативы о предоставлении Украине статуса союзника вне НАТО - они говорят, что это закроет путь Украины в альянс. Что, впрочем, как видим, не помешало "слугам" в июне поставить свои подписи под подписными листами за это обращение.

Юрист Елена Лукаш объясняет, почему Украина не станет основным союзником вне НАТО.

"Около пяти лет тому, в 2017 году Рада уже отправляла в Конгресс США аналогичное обращение о получении статуса основного союзника США вне НАТО.

Но что-то не срослось. Статус не дали в 2014м, не дали в 2017м. И сейчас не дадут, не сомневайтесь.

Вашингтон не заинтересует такая раздражающая и обязывающая повестка.

Теперь по сути.

Статус основного союзника США вне НАТО получают государства, фактически не желающие вступать в НАТО. Статус этот так и звучит: "союзник вне НАТО".

Статус основного союзника США вне НАТО не гарантирует сотрудничество в военной и оборонной сферах и не дает никаких гарантий безопасности "союзнику" со стороны США.

Просьба о таком статусе для западных дипломатов будет сигналом, что от самой идеи идти в НАТО и необходимых для этого реформ Украина уже отказалась. Ей достаточно решения США о союзническом статусе вне НАТО.

Обращение депутатов, если оно будет приято, в США снова проигнорируют. Еще одна публичная пощечина для государства.

Так к чему этот проект и шум вокруг него? И да, том как здорово быть основным союзником США вне НАТО могут много рассказать жители Афганистана".