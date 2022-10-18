Ровно 155 лет назад, в пятницу 18 октября 1867 года Аляска официально была передана Российской империей США. Москва уступила территорию за 7,2 миллиона долларов золотом.

Впервые с предложением о продаже Аляски выступил генерал-губернатор Восточной Сибири Н. Н. Муравьёв-Амурский в 1853 году, который написал докладную записку Николаю I.

Окончательно оформил соглашение Александр II Освободитель (сын Николая Первого), а не Екатерина II, как поют в песнях. О продаже Аляски сообщили постфактум, через два месяца после сделки.

Слово "продажа" в отношении соглашения не употреблялось, в официальных документах это называлось "уступкой", что оставило пространство для фантазий о том, что срок уступки не определен.

В прошлом подобные сделки не были чем-то экзотическим. Вот примеры купли-продажи крупных территорий разными государствами:

4 мая 1626 года губернатор голландской колонии Нью-Амстердам Питер Минуит выкупил у индейцев всю территорию острова Манхэттен в обмен на металлические ножи, бусы, зеркала, одеяла и ром общей стоимостью 24 доллара. Но в 1667 году голландцы обменяли ее у англичан на Суринам.

4 июля 1803 года США приобрели у Франции свыше 2 миллионов квадратных километров, на которых сегодня расположены 15 штатов (включая Луизиану, Небраску и Миссури), за 15 миллионов долларов.

22 февраля 1819 года США купили у Испании Флориду, заплатив 5 миллионов долларов.

В декабре 1841 года был заключен договор о продаже южного форпоста Российской империи в Северной Америке - Форт-Росс (в Калифорнии) гражданину Мексики за 42 857 рублей 14 копеек серебром. Этот же Форт-Росс сами русские выкупили у индейцев в 1812 году за 3 одеяла, 3 пары штанов, 2 топора, 3 мотыги и несколько ниток бус.

В 1865 году из-за угрозы оккупации Датской Вест-Индии немецкими войсками Дания продала Виргинские острова США за 25 миллионов долларов.

Популярна легенда, будто Россия не получила причитавшегося ей по договору золота, которое утонуло вместе с перевозившим его барком "Оркни" (англ. Orkney) во время шторма. Тем не менее в государственном историческом архиве РФ хранится документ, написанный неизвестным служащим Министерства финансов во второй половине 1868 года, гласящий, что "За уступленные Северо-Американским Штатам Российские владения в Северной Америке поступило от означенных Штатов 11 362 481 р. 94 [коп.]. Из числа 11 362 481 р. 94 коп. израсходовано за границею на покупку принадлежностей для железных дорог: Курско-Киевской, Рязанско-Козловской, Московско-Рязанской и др. 10 972 238 р. 4 к. Остальные же 390 243 р. 90 к. поступили наличными деньгами".

Что же касается "Оркни", то он значится в справочниках Ллойда в 1870-1871 годах, что ещё раз подтверждает необоснованность легенды.

Юридически Россия никогда не владела Аляской, она находилась в ведомстве Русско-Американской компании.

Российская империя уступила труднодоступную и необжитую территорию по 1,9 цента за акр (0,0474 доллара за гектар), то есть номинально в полтора раза дешевле, чем была продана за 50 лет до этого (при другой стоимости цента) наполеоновской Францией (в условиях войны и последовательной конфискации французских колоний Британией) намного бо́льшая (2 100 000 км²) и вполне освоенная территория исторической Луизианы: только за порт Нового Орлеана Америка первоначально предлагала 10 млн долларов в более "весомом" долларе самого начала XIX века. Но земли Луизианы пришлось повторно выкупать у их действительных хозяев - проживавших на ней индейцев.

В августе 2019 года был последний случай в истории, когда одна страна хотела купить земли другой: при президенте Дональде Трампе США рассматривали возможность покупки Гренландии.

В то время Республиканская партия даже устроила массовую распродажу футболок с Гренландией в составе США. Но сделке не суждено было случиться, так как премьер-министр Дании Метте Фредериксен отказалась обсуждать продажу острова.