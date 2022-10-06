На острове Святого Лаврентия в 80 км от Чукотки, задержали двух россиян, которые по Берингову морю пытались попасть в США.

Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на губернатора Аляски Майка Данливи.

Россияне прибыли на остров Святого Лаврентия в Беринговом море во вторник, а затем были доставлены в Анкоридж (Аляска).

"Было два человека, они были задержаны в Гэмбелле. Насколько я понимаю, они сейчас в Анкоридже", - сказал Данливи.

Он признался, что инцидент необычный, и добавил: "Это стало для нас неожиданностью. Мы не ожидаем постоянного потока людей".

По данным издания, ради вывоза россиян береговая охрана США отправляла на остров Святого Лаврентия самолет с таможенниками и пограничниками. Граждан вывезли из Гэмбелла, их взяла под стражу таможенно-пограничная служба США.

Остров находится ближе к России, чем к остальной части Аляски.

Ранее СМИ написали, что почти за две недели после объявления Владимиром Путиным частичной мобилизации в России страну покинули примерно 700 тысяч человек.

Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал уткой эту информацию.