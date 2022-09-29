В центр Тбилиси вышла группа активистов с плакатами и громкоговорителями. Они призывали россиян покинуть Грузию.

Видео акции протеста появилось в соцсетях.

"Русские, уезжайте из этой страны, вам не рады в Грузии. Ваше правительство - это не наша проблема", – скандировали активисты на английском языке.

Ранее сообщалось, что Грузия может закрыть свои границы для российских мужчин от 18 до 55 лет.

Между тем с момента объявленной в России частичной мобилизации в Грузию въехали около 10 тысяч россиян.

Тем временем война в Украине продолжается уже 218-й день. "Страна" следит за происходящим 29 сентября в своем обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 217-го дня войны. В Донецкой области ВСУ продвигаются к захваченному Лиману. Горячей точкой остается Бахмут и окрестности. Под Донецком и Угледаром пока серьезных изменений нет. Также как и в Херсонской области.

После псевдореферендумов в России заявили, что собираются оформить аннексию на следующей неделе. Заседание Госдумы, посвященное "референдумам", пройдет 3 октября, а Совет Федерации соберется днем позже.

Также одна из главных тем - ядерная угроза Путина, о которой говорят все чаще.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала, о чем и как непублично ведут переговоры Украина, Россия и Запад