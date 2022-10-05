В Одесской области задержали жительницу, которая передавала данные россиянам о позициях ВСУ на юге.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

По данным следствия, жительница Белгород-Днестровского района с начала августа во время личных встреч сообщала малознакомым мужчинам о местах дислокации одного из подразделений украинских военных. При этом она передавала данные с указанием точных координат, численности подразделения и количества военной техники, а также маршруты перемещения по территории одного из населенных пунктов области.

Также установлено, что у женщины есть паспорт гражданки РФ и она периодически выезжает в Россию для получения пенсии.

Во время обыска у подозреваемой изъяли план-схему расположения указанного воинского подразделения.

Как уточнили в СБУ Одесской области, именно по этой топографической карте с координатами временного расположения подразделения ВСУ в Одесской области войска РФ планировали осуществить массированный ракетный удар.

"Впрочем, сотрудники СБУ своевременно установили местонахождение злоумышленницы и задержали ее на попытке передачи разведданных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанную привлекли к сотрудничеству после начала полномасштабного вторжения.

Ранее СБУ заявила о задержании корректировщика российских ударов беспилотниками по Одесской области. Сообщалось, что житель города Рени, завербованный спецслужбами РФ, разведывал места дислокации и перемещения подразделений ВСУ, силовых и правоохранительных структур, количестве личного состава и военной техники на юге Украины.

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