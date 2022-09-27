Контрразведка СБУ задержала чиновницу столичного ЦНАП, которая подозревается в том, что на аккаунте в соцсетях под псевдонимом "Алена Донская" призывала украинцев "к захвату власти, агитировала поддерживать оккупацию, оправдывала преступления россиян, в том числе обстрелы украинских городов и убийства мирных жителей".

Задержанной сообщили о подозрении по пяти статьям УК, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как видно, "инфоповоды" женщина брала из пропагандистских ресурсов России.

На интернет-странице агитаторши зафиксировали 25 эпизодов, которые по заключению комплексной судебной психолого-лингвистической экспертизы создают угрозу государственной безопасности Украины.

Как писала "Страна", в СБУ расследуют 32 тысячи дел с 24 февраля и более 1600 по коллаборационизму.

Ранее СБУ задержала основателя "ДТП Kiev UA" Влада Антонова, которого подозревают в съемках стримов с дискредитацией ВСУ.

Война в Украине продолжается уже 216-й день. "Страна" следит за происходящим 27 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 215-го дня войны. Дроны-камикадзе ночью снова атаковали Одесскую область. Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего. На нем наметили планы противодействия "новым типам оружия, которые применяет враг". В РФ обсуждались ограничения на выезд мужчин на фоне огромных очередей на границе после объявления мобилизации. На Донбассе и оккупированных территориях Запорожской и Харьковской областей заявили, что "референдумы" о вхождении в состав России признаны состоявшимися.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, какие сценарии развития событий возможны после российских "референдумов" на захваченной территории Украины.