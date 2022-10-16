Рыболовные организации Аляски в США объявили о резком сокращении популяции снежного краба в Беринговом море. За три года число крабов уменьшилось на семь миллиардов особей.

Об этом сообщает CNN.

По данным специалистов, к исчезновению ракообразных приводит не столько их отлов, сколько климатические изменения. Снежные крабы водятся в холодной воде и из-за потепления могут исчезнуть из вод вокруг Аляски.

По словам исследователя из департамента рыболовства и дичи Аляски Бенджамина Дейли, количество особей этого вида сократилось за три года с 8 млрд до 1 млрд.

Снежный краб является самым распространенным из всех видов крабов Берингового моря, которые вылавливаются в коммерческих целях. Ширина панциря самых крупных экземпляров этой разновидности крабов может превышать 14 сантиметров, а длина ног достигать 80 сантиметров. Чистая белая мякоть ног снежного краба удивительно сладкая на вкус, а содержимое панциря способно произвести впечатление даже на самых искушенных гурманов.

На сегодняшний день вылов снежных крабов на Аляске прекращен.

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