Мировая популяция диких животных сократилась на 69% с 1970 года. Причинами называются вырубка лесов, загрязнение океана и изменение климата. С каждым годом животных на планете становится на 2,5% меньше.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на отчет Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Эксперты фонда проанализировали состояние 32-х тысяч популяций диких животных, включающих более пяти тысяч видов.

По данным экспертов, сильнее всего пострадали обитатели фауны Латинской Америки и Карибского бассейна. Там за полвека популяции сократились на 94%. Например, розовых речных дельфинов в бразильской Амазонии стало меньше на 65%. Их численность резко упала в период с 1994-го по 2016-й год.

Эксперты WWF предупредили, что природа находится в отчаянном положении и разрушается. Фонд призывает развитые страны больше тратить на программы по сохранению биоразнообразия планеты, пишет Reuters.

Ранее мы писали, что в прошлом году в День памяти утраченных видов Чернобыльский заповедник показал фото зверей и птиц, которые исчезают.

Также "Страна" рассказывала, что, по данным ученых, до 2100 года с лица Земли могут исчезнуть более 550 видов млекопитающих. Это может произойти исключительно по вине человеческой деятельности.