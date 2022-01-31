В Австралии ученые отправили робота-краба изучать миграцию ракообразных, однако живые сородичи едва не разобрали его на запчасти.

Об этом свидетельствует соответствующее видео на YouTube.

Несмотря на то, что двигалось механическое ракообразное довольно правдоподобно, живые крабы быстро "раскусили" разведчика.

Робота-краба почти разобрали на части и даже попробовали на вкус. Впрочем, научному эксперименту это не помешало, поскольку механизм оказался довольно крепким и зафиксировал миграцию крабов.

Ранее мы писали, что в Британии признали омаров, осьминогов и крабов разумными существами, которых нельзя варить живыми. Специалисты нашли убедительные доказательства разумности у осьминогов и крабов и существенные доказательства разумности у омаров, кальмаров и каракатиц.

Также "Страна" сообщала, что власти Швейцарии запретили опускать живых омаров в кипяток при приготовлении еды в рамках мер по защите животных.

Кроме того, мы информировали, что в России курсанты разработали следящий за врагом камень-робот на гусеничной платформе.