Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук раскритиковал нового министра иностранных дел этой страны Эли Коэна за телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Об этом сообщает Times of Israel.

Корнийчук сказал The Times of Israel, что разговор министра иностранных дел Эли Коэна 3 января с главным российским дипломатом Сергеем Лавровым представляет собой изменение в политике Израиля.

"Министр иностранных дел Израиля не разговаривал с Лавровым с начала войны", - напомнил он, добавив, что Киев недоволен действиями Коэна.

Между тем израильский чиновник заявил The Times of Israel вскоре после разговора Коэна и Лаврова, что "в политике Израиля нет никаких изменений".

Корнийчук полагает, что позиция Израиля в отношении российского вторжения неясна.

"К сожалению, мы не получаем никакого осуждения массовых обстрелов наших мирных жителей в последние месяцы. Израиль уникален с точки зрения наших партнеров. Он молчит", - сказал он.

Полпред Украины подчеркнул, что ни министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, ни президент Украины Владимир Зеленский не просили поговорить с Коэном.

Как писала "Страна", госсекретарь США Энтони Блинкен во время разговора в понедельник, 2 января, попросил главу МИД Израиля Эли Коэна передать послание министру иностранных дел России Сергею Лаврову. О содержании послания ничего не известно.

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