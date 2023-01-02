Новый министр по делам интеграции Израиля Офир Софер призвал сократить иммиграцию неевреев в Израиль.

Об этом пишет газета Haaretz, обозначая Софера в заголовке "ультра-правым".

Софер сетует на количество иммигрантов, прибывающих из России и Украины в Израиль, которые не считаются евреями согласно ортодоксальной интерпретации.

Во время интервью национальной телерадиокомпании "Кан" Софер заявил, что Закон о возвращении необходимо изменить, хотя он бы предпочел "найти способ без законодательства", потому что около 40 000 из 55 000 новых иммигрантов из России и Украины не являются галахическими евреями (галахический еврей - являющийся сыном или дочерью еврейки, согласно еврейскому религиозному праву - галахе).

"Разрыв должен быть сокращен", - заявил он.

По данным Еврейского агентства, в 2022 году в Израиль прибыли 37 364 новых иммигранта из России, а также 14 680 человек из Украины. Иммиграция из обеих стран резко возросла после вторжения России в Украину в начале этого года, пишет израильское издание.

Сейчас религиозные партии, связанные с премьер-министром Нетаньяху, требуют изменить закон, чтобы только лица, у которых хотя бы один родитель был евреем, имели право на репатриацию.

Таким образом, они призвали к отмене "пункта о внуках" закона, который регулирует право на репатриацию и израильское гражданство. Согласно действующему Закону о возвращении, лицо, имеющее хотя бы одного дедушку или бабушку еврея, имеет право иммигрировать в Израиль и автоматически получить гражданство, пишет Haaretz.

Напомним, после объявления мобилизации в России резко вырос спрос на репатриацию евреев в Израиль.

Также "Страна" рассказывала, что бывший главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт призвал евреев уезжать из России. Он заявил, что в России растет уровень антисемитизма на фоне того, как страна возвращается к "новому типу Советского Союза", а "железный занавес постепенно опускается".