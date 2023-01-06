В пятницу, 6 января, Краматорск в Донецкой области находится под обстрелом.

Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко на своей странице в Facebook.

Гончаренко призвал находиться в укрытиях.

Как писала "Страна", 3 января в Краматорске пострадал сотрудник бригады по ремонту электросетей, который работал на месте. При этом после ночного удара в тот день по Краматорску было повреждено 34 частных дома и восемь многоэтажных. Один человек получил ранения.

Напомним, в Офисе президента сообщили, что в Дружковке после ракетного удара двое раненых.

Война в Украине продолжается уже 317-й день. "Страна" следит за новостями 6 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 316-го дня войны. Противник продолжает усилия по наступлению в Бахмуте. Севернее, в район Кременной, россияне перебрасывают дополнительный личный состав и технику. Продолжаются мощные обстрелы на запорожском направлении. Вчера Москва заявила о намерении объявить режим тишины по всей линии фронта на Рождество. В Евросоюзе назвали заявления России о перемирии "фальшивыми и лицемерными".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.