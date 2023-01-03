3 января сообщают о новом ударе по Краматорску.

По данным заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, пострадал сотрудник бригады по ремонту электросетей, который работал на месте.

Об ударе по городу сообщил и мэр Александр Гончаренко.

"Бить ракетами по бригадам электриков, восстанавливающим свет в домах – это не вторая армия мира, это даже не армия второго мира. Это историческая стыдоба и слабость", - написал Гончаренко.

По его данным, один человек ранен. Мэр города призвал людей оставаться в укрытиях.

При этом после ночного удара по Краматорску было повреждено 34 частных дома и восемь многоэтажных. Также ранен человек.

Как писала "Страна", ночью 3 января россияне били по Донецкой области. Повреждены дома, церковь, гостиница и автовокзал.

Напомним, в Офисе президента сообщили, что в Дружковке после ракетного удара двое раненых.

Война в Украине продолжается уже 314-й день. "Страна" следит за новостями 3 января в своем онлайне.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.