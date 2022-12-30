В Краматорске Донецкой области 30 декабря демонтировали бюст российского поэта Александра Пушкина.

Об этом сообщает мэр Краматорска Александр Гончаренко в Facebook.

"Здесь место для своих героев, своей культуры и истории. Это не борьба с памятниками, это борьба Украины за жизнь. Украинское - в Украине", - пишет Гончаренко

Ранее мы писали, что 27 декабря в Черновцах с фасада здания областного музыкально-драматического театра имени Кобылянской сняли гипсовый бюст Пушкина. А 23 декабря там снесли последний памятник Пушкину, распилив его пополам.

Также мы сообщали, что в Харькове демонтировали бюст Александра Пушкина, стоявший на площади Поэзии. Решение о демонтаже было принято из-за того, что Харьков является одним из самых пострадавших от войны городом. Как заявили власти, его дальнейшую судьбу решат горожане после победы Украины.

Напомним, в Днепре собираются демонтировать сразу восемь советских памятников. Монумент Александра Пушкина уже убрали 16 декабря.



















