Депутаты Полтавского городского совета не поддержали демонтаж памятников генералам Николаю Ватутину, Алексею Зыгину (погибшему при освобождении Полтавской области), а также поэту Александру Пушкину. Против сноса выступил и мэр города Александр Мамай.

Об этом сообщает издание "Полтавщина".

Непосредственно на сессии горсовета автор проекта Юлия Городчанина аргументировала решение о сносе тем, что советский генерал Ватутин участвовал в боях против войск УНР, а затем и против УПА. Что касается Зыгина, то он не освобождал Полтаву в 1943 году. Депутат Юлиан Матвийчук поддержал это решение, аргументировав это тем, что нынешняя российская агрессия является аналогом событий древности.

Однако мэр города Александр Мамай выступил против этой инициативы. За решение проголосовали 20 депутатов, решение не принято.

Что касается памятника Пушкину, то за его демонтаж высказались всего 15 депутатов.

Отметим, что голосования провалились, в частности, из-за того, что фракция "Слуги народа" покинула заседание сессии после формирования повестки дня.

Ранее мы писали, что в Черновцах снесли последний памятник Александру Пушкину. Монумент распилили пополам и сняли с постамента строительным краном.

Также "Страна" рассказывала, что в Днепре демонтируют сразу восемь советских памятников.