В Черновцах с фасада здания областного музыкально-драматического театра имени Кобылянской сняли гипсовый бюст Пушкина.

Об этом сообщает Черновицкий областной совет в Facebook.

Разрешения демонтировать бюст ждали несколько месяцев, так как здание является памятником архитектуры национального значения, его должно было предоставить Министерство культуры и информационной политики Украины.

Бюст переместили на склад, где уже находится демонтированный бюст Сталина.

"Уже вскоре на странице театра в Facebook появится анкета, с помощью которой жители Черновцов определят, чей бюст займет место русского поэта. Среди вариантов - Юрий Федькович, Леся Украинка и другие известные личности", - говорится в сообщении.

Напомним, 23 декабря в Черновцах снесли последний памятник Пушкину. Ранее памятник Пушкину в центре города был снесен в ноябре.

Также мы сообщали, что в Харькове демонтировали бюст Александра Пушкина, стоявший на площади Поэзии. Решение о демонтаже было принято из-за того, что Харьков является одним из самых пострадавших от войны городом. Как заявили власти, его дальнейшую судьбу решат горожане после победы Украины.