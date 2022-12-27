В Черновцах с фасада музыкально-драматического театра сняли бюст Пушкина
В Черновцах с фасада здания областного музыкально-драматического театра имени Кобылянской сняли гипсовый бюст Пушкина.
Об этом сообщает Черновицкий областной совет в Facebook.
Разрешения демонтировать бюст ждали несколько месяцев, так как здание является памятником архитектуры национального значения, его должно было предоставить Министерство культуры и информационной политики Украины.
Бюст переместили на склад, где уже находится демонтированный бюст Сталина.
"Уже вскоре на странице театра в Facebook появится анкета, с помощью которой жители Черновцов определят, чей бюст займет место русского поэта. Среди вариантов - Юрий Федькович, Леся Украинка и другие известные личности", - говорится в сообщении.
Напомним, 23 декабря в Черновцах снесли последний памятник Пушкину. Ранее памятник Пушкину в центре города был снесен в ноябре.
Также мы сообщали, что в Харькове демонтировали бюст Александра Пушкина, стоявший на площади Поэзии. Решение о демонтаже было принято из-за того, что Харьков является одним из самых пострадавших от войны городом. Как заявили власти, его дальнейшую судьбу решат горожане после победы Украины.