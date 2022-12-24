В Полтаве облили красной краской памятники двум советским генералам времён Второй мировой войны - Николаю Ватутину и Алексею Зыгину.

Об этом сообщает издание "Полтавщина" в субботу, 24 декабря.

На монументах появилась надпись "ZЛО".

Оба генерала погибли во время войны на территории УССР.

Напомним, накануне полтавский горсовет и мэр города Александр Мамай не поддержали решение о сносе памятников Пушкину, Ватутину и Зыгину. Отметим, что голосования провалились, в частности, из-за того, что фракция "Слуги народа" покинула заседание сессии после формирования повестки дня.

Ранее мы писали, что в Николаеве впервые облили красной краской памятник полководцу Александру Суворову, установленный рядом со зданием военной кафедры Николаевского национального университета им. В. Сухомлинского.

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