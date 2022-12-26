В Днепре демонтировали памятник писателю Максиму Горькому, который вместе со снесенными монументами Пушкину и Ломоносову перенесут на территорию КП "Зооконтроль".

Фото демонтажа памятника Горькому публикует "Суспильне Днепр".

Скульптура Красотина и архитектора Халявского показывала Горького сидящим на одном из придорожных камней в рабочей одежде и крестьянских сапогах. Интересно, что Горький никогда не жил в Днепре, но бывал в нем проездом.

Также местные СМИ сообщали, что в Днепре в ближайшее время демонтируют сразу 8 советских памятников. Планируют снести памятники Ломоносову, Александру Матросову, генерал-лейтенанту Ефиму Пушкину.

Напомним, по всей Украине идет "пушкинопад". Имя русского поэта убирают из названий улиц, скверов и площадей, демонтируют бюсты и монументы Пушкину. Так, на днях в Черновцах снесли последний памятник Пушкину, распилив его пополам. В Кременчуге, Черновцах, Житомире, Харькове и Ананьеве Одесской области также снесли памятники и бюсты Пушкину. В Изюме улицу Пушкинскую назвали в честь Бандеры.

В Киеве планируют снести или перенести три памятника Пушкину до мая 2023 года.

Также мы писали о том, что в Харькове из названия драмтеатра убрали слова "русский" и "Пушкин".