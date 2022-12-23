В Черновцах снесли последний памятник Александру Пушкину, монумент распилили пополам и сняли с постамента строительным краном. Об этом сообщил мэр города Роман Кличук.

"Последовательно избавляемся от советского хлама. Чужих героев нам не нужно, достаточно своих", - подписал видео демонтажа Кличук.

Напомним, что предыдущий памятник Александру Пушкину в центре города был снесен в ноябре.

Советские памятники демонтируют по всей стране с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Так, памятник Пушкину уже снесли в Ананьеве Одесской области, демонтировали его в Кременчуге, в Житомире, в Николаеве и других городах.

В центре Харькова памятник Пушкину 1904 года облили красной краской, а в Киеве старейший памятник Пушкину снесли в качестве мести за гибель в мае лейтенанта ВСУ.

Ранее мы писали, что в Тульчине Винницкой области демонтировали памятники русскому полководцу Александру Суворову.

Также мы сообщали, что 30 ноября горсовет Одессы принял решение демонтировать памятник полководцу Суворову, находящийся в областном центре. Снос и перенос памятника Суворову поддержали 93,2% присутствующих (41 депутат).