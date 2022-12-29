На месте демонтированного памятника Екатерине II в Одессе появились гвоздики.

Соответствующее видео публикуют местные телеграм-каналы.

Также появилось видео с памятником полководцу Александру Суворову, который также демонтировали сегодня ночью и поместили во двор Художественного музея.

Ранее "Страна" публиковала фото обоих демонтированных памятников.

Напомним, ранее мы показывали видео сноса памятника Екатерине II в Одессе.

Перед этим одесский горсовет проголосовал за то, чтобы убрать памятник основателям Одессы из центра города.

Ночью демонтировали первую из фигур памятника основателям Одессы (кроме Екатерины в скульптурную группу памятника входят де Рибас, Франц де Воллан, Григорий Потемкин и Платон Зубов). После этого снесли памятник Екатерине.