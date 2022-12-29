Появились фото памятников императрице Екатерине и полководцу Александру Суворову после демонтажа, который провели власти Одессы.

Соответствующие фото публикует "Суспильне" Одесса.

Их перенесли на территорию Одесского художественного музея.

"Суспильне" со ссылкой на информацию музея сообщает, что год хранения памятников обойдется в 100 тысяч гривен.

Напомним, ранее мы показывали видео сноса памятника Екатерине II в Одессе.

Перед этим одесский горсовет проголосовал за то, чтобы убрать памятник основателям Одессы из центра города.

Ночью демонтировали первую из фигур памятника основателям Одессы (кроме Екатерины в скульптурную группу памятника входят де Рибас, Франц де Воллан, Григорий Потемкин и Платон Зубов). После этого снесли памятник Екатерине.

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