В Одессе начали демонтаж памятника Екатерине Второй.

Видео сноса публикуют телеграм-каналы.

К 24:00 демонтировали первую из фигур памятника основателям Одессы. Напомним, что кроме Екатерины в скульптурную группу памятника входят де Рибас, Франц де Воллан, Григорий Потемкин и Платон Зубов.

К слову, памятник основателям Одессы сносят уже второй раз в истории. Первоначально монумент был открыт в 1900 году во времена Российской империи. В 1920-м его снесли большевики. Восстановили же уже в независимой Украине в 2007 году решением горсовета Одессы. Спонсором проекта и заказчиком восстановительных работ выступил депутат горсовета, одесский бизнесмен Руслан Тарпан.

В истории не так уж и много случаев, когда один и тот же памятник сносили дважды.

Ранее одесский горсовет проголосовал за то, чтобы убрать памятник основателям Одессы из центра города.

Напомним, в горсовете Одессы рассказали, что памятники Екатерине II и Суворову после демонтажа временно перенесут в Одесский художественный музей.

Демонтировать указанные монументы горсовет Одессы принял решение в конце ноября.

Как сообщалось, после начала войны с Россией отдельные активисты требовали снести памятник Екатерине и ее соратникам, основавшим Одессу. На сайте президента даже появились соответствующие петиции.

За проект решения о демонтаже и переносе памятника проголосовал исполком горсовета Одессы. Также за перенос памятника обещал проголосовать и мэр города Геннадий Труханов.

Также сообщалось, что монумент уже вовсю готовят под снос. Например, 6 ноября в Одессе памятник Екатерине II оградили и упаковали в черный пакет. В сентябре сообщалось, что неизвестные разрисовали памятник основательнице Одессы и сравнили российскую императрицу с президентом РФ Владимиром Путиным. А в начале ноября памятник Екатерине II "одели" в образ палача с виселицей.