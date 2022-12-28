В Одессе начали снос памятника Екатерине II
В Одессе пишут о начале сноса памятника Екатерине II. У монумента "Основателям Одессы" собрались коммунальщики и полиция, которая оцепила периметр у памятника.
Одесские СМИ пишут, что у памятника Екатерины начали разбирать деревянный саркофаг.
При этом, будут ли сегодня проводить демонтаж монумента - доподлинно неизвестно.
Ранее одесский горсовет проголосовал за то, чтобы убрать памятник из центра города.
Напомним, в горсовете Одессы рассказали, что памятники Екатерине II и Суворову после демонтажа временно перенесут в Одесский художественный музей.
Демонтировать указанные монументы горсовет Одессы принял решение в конце ноября.
Как сообщалось, после начала войны с Россией, отдельные активисты требовали снести памятник Екатерине и ее соратникам, основавшим Одессу. На сайте президента даже появились соответствующие петиции.
За проект решения о демонтаже и переносе памятника проголосовал исполком горсовета Одессы. Также за перенос памятника обещал проголосовать и мэр города Геннадий Труханов.
Также сообщалось, что монумент уже вовсю готовят под снос. Например, 6 ноября в Одессе памятник Екатерине II оградили и упаковали в черный пакет. В сентябре сообщалось, что неизвестные разрисовали памятник основательнице Одессы и сравнили российскую императрицу с президентом РФ Владимиром Путиным. А в начале ноября памятник Екатерине II "одели" в образ палача с виселицей.