В Одессе пишут о начале сноса памятника Екатерине II. У монумента "Основателям Одессы" собрались коммунальщики и полиция, которая оцепила периметр у памятника.

Одесские СМИ пишут, что у памятника Екатерины начали разбирать деревянный саркофаг.

При этом, будут ли сегодня проводить демонтаж монумента - доподлинно неизвестно.

Ранее одесский горсовет проголосовал за то, чтобы убрать памятник из центра города.

Напомним, в горсовете Одессы рассказали, что памятники Екатерине II и Суворову после демонтажа временно перенесут в Одесский художественный музей.

Демонтировать указанные монументы горсовет Одессы принял решение в конце ноября.

Как сообщалось, после начала войны с Россией, отдельные активисты требовали снести памятник Екатерине и ее соратникам, основавшим Одессу. На сайте президента даже появились соответствующие петиции.

За проект решения о демонтаже и переносе памятника проголосовал исполком горсовета Одессы. Также за перенос памятника обещал проголосовать и мэр города Геннадий Труханов.

Также сообщалось, что монумент уже вовсю готовят под снос. Например, 6 ноября в Одессе памятник Екатерине II оградили и упаковали в черный пакет. В сентябре сообщалось, что неизвестные разрисовали памятник основательнице Одессы и сравнили российскую императрицу с президентом РФ Владимиром Путиным. А в начале ноября памятник Екатерине II "одели" в образ палача с виселицей.