Продолжает поступать разноречивая информация о ситуации в Соледаре.

Главред сайта "Цензор" Юрий Бутусов разместил в Фейсбуке свое фото на фоне ворот "Артемсоли" и написал, что находится в центре города и что "воины 46-й десантно-штурмовой бригады уверенно защищают украинский Соледар".

Также он написал, что украинские войска контролируют 95% Соледара.

В тоже время, по данным проекта DeepState, ВСУ контролируют около половины города, а другую половину - россияне. Также DeepState отмечает, что Бутусов действительно находится в Соледаре, но фото его сделано не там, где вчера были "вагнеровцы".

По замечанию DeepState, ситуация в Соледаре нестабильна и может меняться очень быстро.

Также появилось видео боев в Соледаре.

Ранее "Страна" разбиралась, что происходит в районе Соледара, где россияне заявляют о продвижении, а ВСУ частично это подтверждают.

Также в последней сводке Генштаба ВСУ сообщалось, что РФ пытается продвигаться в направлении Соледара.

Война в Украине продолжается уже 318-й день. "Страна" следит за новостями 7 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 317-го дня войны. В Беларусь россияне продолжают демонстративно подтягивать войска и технику. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что РФ готова нанести очередной ракетный удар по гражданской и энергетической инфраструктуре. США выделили Украине 3-миллиардный пакет помощи, куда впервые внесли 50 боевых машин Bradley, Германия пообещала, что предоставит Украине 40 бронетранспортеров Marder и одну систему ПВО "Patriot"

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.