Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Кремлю ничего не известно о якобы планах Владимира Путина поехать на Рождество в Донецк.

Об этом сообщает ТАСС.

"Нам ничего не известно о таких слухах", - сказал Песков.

Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать информацию, которая ранее появилась в телеграм-каналах.

Как ранее писала "Страна", президент России после обращения патриарха Кирилла поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня с 12:00 часов 6 января до 24:00 часов 7 января по всей линии соприкосновения.

Напомним, сегодня патриарх РПЦ Кирилл призвал установить в Украине рождественское перемирие на полтора дня - с 12:00 6 января до 24:00 7 января, "чтобы православные люди могли посетить службы в рождественский сочельник и в день Рождества Христова".

В Офисе президента позже такое предложение отвергли и назвали его циничной ловушкой.

"РПЦ не является авторитетом для глобального православия и выступает только как пропагандист войны", - заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.