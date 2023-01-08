Генштаб Вооруженных сил Украины в своем Facebook опубликовал вечернюю сводку с фронта.

Главное из вечерней сводки Генштаба:

Противник ведет наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях, пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлении. В течение суток россияне нанесли один ракетный и 19 авиационных ударов. Есть опасность нанесения ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры на всей территории Украины. Российские и белорусские подразделения продолжают выполнять свои задания в пограничных с Украиной районах Беларуси, но признаков формирования крупной группировки там по-прежнему не видно. Соледар не упоминается в числе населенных пунктов, где идут обстрелы и бои на Бахмутском направлении. При это тяжелые бои в городе уже признало военное командование.

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