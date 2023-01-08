Враг пытается наступать на Донбассе, угроза новых ракетных ударов по Украине. Вечерняя сводка Генштаба ВСУ
Генштаб Вооруженных сил Украины в своем Facebook опубликовал вечернюю сводку с фронта.
Главное из вечерней сводки Генштаба:
- Противник ведет наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях, пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлении.
- В течение суток россияне нанесли один ракетный и 19 авиационных ударов. Есть опасность нанесения ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры на всей территории Украины.
- Российские и белорусские подразделения продолжают выполнять свои задания в пограничных с Украиной районах Беларуси, но признаков формирования крупной группировки там по-прежнему не видно.
- Соледар не упоминается в числе населенных пунктов, где идут обстрелы и бои на Бахмутском направлении. При это тяжелые бои в городе уже признало военное командование.
Война в Украине продолжается уже 319-й день. "Страна" следит за новостями 8 января в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 318-го дня войны. После объявленного Россией одностороннего прекращения огня на время православного Рождества, обстрелы не прекратились, как и наземные бои. США предоставили Украине новый пакет военной помощи.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.