Боевые действия на территории Украины не закончатся в ближайшие месяцы.

С таким заявлением выступил 6 января на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы не ждем, что в ближайшие несколько месяцев россияне поднимут руки и прекратят (сражаться - Ред.). Как мы уже говорили несколько недель назад, мы не ожидаем, что боевые действия прекратятся зимой", - сказал он.

Кирби также отказался комментировать слухи о возможном новом наступлении российских войск, указав, что "не будет рассуждать об их тактических замыслах". При этом представитель Белого дома заявил, что на разных участках украинского фронта для российских военных складывается разная ситуация. По его словам, "местами ВС РФ атакуют", но "есть места, где они находятся в глубоко эшелонированной обороне".

Два дня назад Кирби высказывал аналогичную мысль.

Война в Украине продолжается уже 317-й день. "Страна" следит за новостями 6 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 316-го дня войны. Противник продолжает усилия по наступлению в Бахмуте. Севернее, в район Кременной, россияне перебрасывают дополнительный личный состав и технику. Продолжаются мощные обстрелы на запорожском направлении. Вчера Москва заявила о намерении объявить режим тишины по всей линии фронта на Рождество. В Евросоюзе назвали заявления России о перемирии "фальшивыми и лицемерными".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.