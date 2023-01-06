Власти США 6 января ввели санкции в отношении шести граждан Ирана, связанных, по утверждению Вашингтона, с поставками беспилотников России.

Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном американским Минфином.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело ограничения в отношении шести представителей руководства и членов совета директоров находящейся под американскими санкциями компании Qods Aviation Industries, которая является ключевым производителем иранской оборонной продукции, ответственным за разработку и производство беспилотников", - сообщили в Минфине.

По мнению Вашингтона, Тегеран "передавал эти беспилотники России" для их использования в ходе боевых действий в Украине.

Кроме того, американские власти ввели ограничительные меры в отношении директора иранской Организации аэрокосмической промышленности (Aerospace Industries Organization), "ответственной за контроль над иранской программой производства баллистических ракет". Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

"США будут решительно поддерживать народ Украины, а также быстро принимать меры в отношении физических и юридических лиц, поддерживающих иранские программы производства беспилотников и баллистических ракет", - заявила министр финансов США Джанет Йеллен, слова которой приводятся в сообщении.

Ранее журналисты выяснили, что не менее 15 компонентов иранского дрона Mohajer-6 произведено компаниями из США.

В связи с этим США начали расследование, как их технологии оказались в иранских дронах.