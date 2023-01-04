США проводят расследование, как их технологии оказались в иранских дронах, которыми теперь атакуют Украину.

Об этом пишет CNN.

Ранее журналисты выяснили, что не менее 15 компонентов иранского дрона Mohajer-6 произведено компаниями из США.

Как оказалось, модель Shahed-136 также примерно на 80% собрана из технологий западных стран: США, Канады, Швейцарии, Японии, Тайваня и Китая.

Для расследования утечки технологий Белый дом уже создал специальную целевую группу.

Пока нет доказательств, что западные компании умышленно нарушают санкции. Вероятно, Ирану и России удается закупать технологии в обход ограничений, создавая подставные компании. А на раскрытие таких "прокладок" могут потребоваться годы, пишет CNN.

При этом используемые в дронах микрочипы недорогие и широко доступные, поэтому полностью перекрыть их поставки будет почти невозможно.

В Shahed-136 нашли следующие западные технологии:

около двух десятков деталей от Texas Instruments, включая микроконтроллеры, регуляторы напряжения и цифровые контроллеры сигналов.

GPS-модуль Hemisphere GNSS;

микропроцессор NXP USA Inc;

компоненты печатных плат Analog Devices и Onsemi;

компоненты International Rectifier, которая сейчас принадлежит немецкой компании Infineon.

компоненты швейцарской компании U-Blox.

Все эти компании отрицают, что нарушают санкционный режим поставок.

Ранее украинская разведка заявила, что РФ в ближайшее время получит от Ирана новую партию дронов-камикадзе Shahed.

А газета The New York Times сообщала, что Украина тратит на иранские дроны ракеты, которые минимум в семь раз дороже.

Война в Украине продолжается уже 315-й день. "Страна" следит за новостями 4 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 314-го дня войны. По данным украинского Генштаба, противник в основном наступает на Бахмутском направлении. В районе Авдеевки и Лимана он пытается улучшить тактическое положение. На Новопавловском направлении (Угледар - Великая Новоселка) усиливает свою группировку. Также тяжелые бои ведутся на рубеже Сватово - Кременная и в направлении Лисичанска.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.