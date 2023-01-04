Иранские "Шахиды" почти полностью собраны из западных технологий, США пытаются вскрыть цепочку поставок - CNN
США проводят расследование, как их технологии оказались в иранских дронах, которыми теперь атакуют Украину.
Об этом пишет CNN.
Ранее журналисты выяснили, что не менее 15 компонентов иранского дрона Mohajer-6 произведено компаниями из США.
Как оказалось, модель Shahed-136 также примерно на 80% собрана из технологий западных стран: США, Канады, Швейцарии, Японии, Тайваня и Китая.
Для расследования утечки технологий Белый дом уже создал специальную целевую группу.
Пока нет доказательств, что западные компании умышленно нарушают санкции. Вероятно, Ирану и России удается закупать технологии в обход ограничений, создавая подставные компании. А на раскрытие таких "прокладок" могут потребоваться годы, пишет CNN.
При этом используемые в дронах микрочипы недорогие и широко доступные, поэтому полностью перекрыть их поставки будет почти невозможно.
В Shahed-136 нашли следующие западные технологии:
- около двух десятков деталей от Texas Instruments, включая микроконтроллеры, регуляторы напряжения и цифровые контроллеры сигналов.
- GPS-модуль Hemisphere GNSS;
- микропроцессор NXP USA Inc;
- компоненты печатных плат Analog Devices и Onsemi;
- компоненты International Rectifier, которая сейчас принадлежит немецкой компании Infineon.
- компоненты швейцарской компании U-Blox.
Все эти компании отрицают, что нарушают санкционный режим поставок.
Ранее украинская разведка заявила, что РФ в ближайшее время получит от Ирана новую партию дронов-камикадзе Shahed.
А газета The New York Times сообщала, что Украина тратит на иранские дроны ракеты, которые минимум в семь раз дороже.
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