США планируют в ближайшие дни и недели предоставить Украине новую военную помощь. При этом в Вашингтоне не ожидают скорого прекращения боев в Украине.

Об этом заявил 4 января на онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"На востоке бои в последние несколько недель были особенно интенсивными. Думаю, нам следует ожидать, что такие боевые действия будут продолжаться еще довольно долгое время, поэтому мы продолжаем оказывать Украине помощь в сфере безопасности. Вы увидите, как мы снова будем это делать в ближайшие дни и недели", - сказал Кирби.

По его словам, с наступлением зимы боевые действия, в частности, на Донбассе, не только не прекратились, но даже усилились. Кирби отметил, что по мнению американцев, РФ продолжает перебрасывать дополнительные войска на восток Украины, в том числе под Донецк, чтобы "склонить часу весов" в свою сторону на этом участке фронта.

Новые пакеты военной помощи США Киеву могут включать дополнительные установки РСЗО HIMARS, уточнил Кирби.

"Мы предоставляем и будем продолжать предоставлять им системы и поддержку, необходимые для самообороны. И да, это включает HIMARS в прошлом и вполне может включать еще больше HIMARS в будущем. Но то, что HIMARS дает им в этой конкретной части Украины, - это то, что мы называем "огнем на большую дальность", - сказал он, комментируя нанесение удара по Макеевке с помощью HIMARS в новогоднюю ночь.

По словам Кирби, у США нет информации о том, что ВС РФ уничтожили установку HIMARS, из которой был нанесен удар по российским военнослужащим в Макеевке.

"У нас нет информации, подтверждающей это сообщение", - сказал он.

Представитель Белого дома предпочел "воздержатся от разговоров" относительно того, какие именно вооружения используют украинские военные для проведения своих операций.

По оценке Кирби, HIMARS "продемонстрировали очень и очень высокую эффективность".

Напомним, 31 декабря был нанесен удар по ПТУ-19 в Макеевке, где располагались российские военные.

В Минобороны РФ признали гибель 89 человек вследствие удара.