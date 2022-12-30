Байден подписал законопроект о госфинансировании. В него внесли увеличенный объем помощи Украине
Президент США Джо Байден подписал законопроект о государственном финансировании.
Об этом пишет Bloomberg.
В данный законопроект внесен увеличенный объем помощи Украине.
Законопроект предполагает госфинансирование на 1,7 трлн долларов, в том числе, включает дополнительную помощь Украине на 47 млрд долларов.
Тогда как раньше обсуждалась сумма на 2 млрд меньше - 44,9 млрд.
Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова подробно рассказала, как Штаты планируют распределить указанный пакет. По ее словам, далеко не вся эта сумма попадет непосредственно в Украину.
Кроме того, мы сообщали, что в проекте бюджета также есть пункт о выделении Украине средств на "подготовку и реагирование на потенциальные ядерные и радиологические инциденты".
Война в Украине продолжается уже 310-й день. "Страна" следит за новостями 30 декабря в своем онлайне .
Ранее мы подводили итоги 309-го дня войны. Вчера на Украину обрушилась десятая по счету ракетная атака. Сначала был налет 69 ракет утром. Днем россияне точечно били по прифронтовым городам - Николаеву, Харькову, Константиновке, Херсону. Дополнительно нанесли 10 ракетных и 23 авиаудара. Всего за день были повреждены десять объектов критической инфраструктуры в десяти областях. Также пострадали 18 жилых домов, ранены пять человек.
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