Президент США Джо Байден подписал законопроект о государственном финансировании.

Об этом пишет Bloomberg.

В данный законопроект внесен увеличенный объем помощи Украине.

Законопроект предполагает госфинансирование на 1,7 трлн долларов, в том числе, включает дополнительную помощь Украине на 47 млрд долларов.

Тогда как раньше обсуждалась сумма на 2 млрд меньше - 44,9 млрд.

Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова подробно рассказала, как Штаты планируют распределить указанный пакет. По ее словам, далеко не вся эта сумма попадет непосредственно в Украину.

Кроме того, мы сообщали, что в проекте бюджета также есть пункт о выделении Украине средств на "подготовку и реагирование на потенциальные ядерные и радиологические инциденты".

Война в Украине продолжается уже 310-й день. "Страна" следит за новостями 30 декабря в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 309-го дня войны. Вчера на Украину обрушилась десятая по счету ракетная атака. Сначала был налет 69 ракет утром. Днем россияне точечно били по прифронтовым городам - Николаеву, Харькову, Константиновке, Херсону. Дополнительно нанесли 10 ракетных и 23 авиаудара. Всего за день были повреждены десять объектов критической инфраструктуры в десяти областях. Также пострадали 18 жилых домов, ранены пять человек.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.